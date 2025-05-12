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07:23, 12 мая 2025Силовые структуры

Российский подросток готовил подрыв военкомата по заданию террористов

В Кузбассе арестован подросток, готовивший теракт в городском военкомате
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Суд арестовал подростка из Новокузнецка, который готовил подрыв городского военкомата по заданию террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Кемеровской области -— Кузбассу.

По данным ведомства, юноша сговорился с представителем легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической). По его указке он планировал взорвать самодельное взрывное устройство на территории местного военкомата.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Ранеее ФСБ показала видео задержания 35-летнего гражданина России, готовившего теракт против руководителя оборонного предприятия в Ижевске.

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