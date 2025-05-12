Шпионившая за российскими военными гражданка Украины пойдет под суд

В ЛНР осудят женщину, шпионившую за российскими войсками

В Луганской народной республике (ЛНР) осудят женщину, шпионившую за российскими войсками. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Подозреваемой предъявлено обвинение по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

По данным следствия, в период с июня по август 2023 года 49-летняя Светлана Гаевая добровольно собирала сведения о местах дислокации российских войск на территории ЛНР. Информацию она передавала украинским спецслужбам через один из мессенджеров.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Луганской народной республики для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что получившая российское гражданство украинка продолжила работать на Киев и была осуждена.

