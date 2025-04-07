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13:53, 7 апреля 2025Силовые структуры

Получившая российское гражданство украинка продолжила работать на Киев и была осуждена

В Херсоне суд приговорил 19-летнюю жительницу к 9 годам за госизмену и шпионаж
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Херсонский областной суд приговорил 19-летнюю жительницу Херсонской области, получившую российское гражданство, к девяти годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

Молодая девушка признана виновной по статьям 275 («Государственная измена») и 276 («Шпионаж») УК РФ.

По версии следствия, с января по июль 2023 года Соколова, будучи гражданкой Украины, а впоследствии уже в статусе гражданки России, по заданию украинской разведки снимала на камеру телефона используемые Российской армией и органами государственной власти объекты. Она также передавала через мессенджеры и по электронной почте информацию о количестве военнослужащих, их размещении, вооружении и военной технике. Эти данные могли быть использованы для нанесения ударов по позициям российских войск и органов власти.

Ранее в Алтайском крае суд приговорил 21-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за перевод денег Вооруженным силам Украины.

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