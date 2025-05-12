Следователи назвали подозреваемых в расправе над повешенной на прутья забора девушкой

СК организовал проверку после обнаружения повешенной на заборе девушки в Перми

Российские следователи организовали проверку после обнаружения тела повешенной на прутья забора девушки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным ведомства, доклад о ходе расследования затребовал лично председатель СКР Александр Бастрыкин. Отмечается, что, по предварительным данным, перед расправой девушка подвергалась преследования со стороны мигрантов, которые, возможно, угрожали ей совершением преступления против половой свободы.

12 мая девушку без признаков жизни обнаружили висящей на заборе рядом с баром в Перми. Она была насажена на металлические прутья.