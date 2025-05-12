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11:23, 12 мая 2025Силовые структуры

Следователи назвали подозреваемых в расправе над повешенной на прутья забора девушкой

СК организовал проверку после обнаружения повешенной на заборе девушки в Перми
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российские следователи организовали проверку после обнаружения тела повешенной на прутья забора девушки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным ведомства, доклад о ходе расследования затребовал лично председатель СКР Александр Бастрыкин. Отмечается, что, по предварительным данным, перед расправой девушка подвергалась преследования со стороны мигрантов, которые, возможно, угрожали ей совершением преступления против половой свободы.

12 мая девушку без признаков жизни обнаружили висящей на заборе рядом с баром в Перми. Она была насажена на металлические прутья.

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