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11:14, 12 мая 2025Силовые структуры

Висящую на заборе у бара девушку нашли в российском городе

Тело девушки обнаружили висящим на заборе у бара в Перми
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Девушку без признаков жизни обнаружили висящей на заборе рядом с баром в Перми. Ее тело было насажено на металлические прутья. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По словам директора заведения, погибшая накануне отдыхала в баре в компании друзей и пила алкоголь. В какой-то момент она отошла в дамскую комнату, после чего ее никто не видел.

Как уточнили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю, их сотрудники уже проводят проверку. По данным, опубликованным в сети, перед смертью девушку преследовали мигранты, которые могли угрожать ей «совершением преступления против половой свободы».

Ранее в Красноярске заместителя начальника краевого управления ФСИН нашли в гараже без признаков жизни.

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