Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:32, 12 мая 2025Мир

США начали терять популярность в мире по одной причине

Politico: США теряют популярность в мире после прихода Трампа к власти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

США теряют популярность в мире после прихода к власти американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на «Индекс восприятия демократии» (DPI) за 2025 год.

«Большинство опрошенных в целом негативно относятся к США, что стало резким снижением [репутации] по сравнению с прошлым годом», — утверждается в публикации.

Исследование было проведено с участием более 110 тысяч респондентов из 100 стран и посвящено восприятию демократии, геополитических вопросов и глобальных сил. Согласно DPI, популярность США особенно снизилась среди жителей стран Европейского союза (ЕС). Бывший генеральный секретарь НАТО, один из авторов исследования Андерс Фог Расмуссен заявил, что он «не удивлен тем, что восприятие Соединенных Штатов так резко упало».

По результатам исследования, Китай впервые опередил США по репутации в мире. Кроме того, постепенно растет популярность России. Что касается популярности отдельных лидеров, президент США Дональд Трамп набрал 27 процентов позитивных оценок, а то время как политику его российского коллеги Владимира Путина положительно оценили 32 процента респондентов. Уровень поддержи председателя КНР Си Цзиньпина также составил 32 процента.

В январе Россия заняла второе место в рейтинге военной мощи стран мира в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия пригрозила России новыми санкциями при одном условии

    Европейские страны ополчились против ЕСПЧ

    В России указали на противоречия в заявлениях Запада об украинском конфликте

    Военный блогер сообщил о повторе ВСУ ошибки России

    Колумбийский наемник оказался в международном розыске за службу в ВСУ

    Врачи извлекли осколки из поясницы пятилетней россиянки после атаки украинского дрона

    Пентагон и Rocket Lab испытают Neutron для доставки грузов

    Глава ФИДЕ отреагировал на запрет шахмат в Афганистане

    Экс-посла Украины в Казахстане заочно осудили в России на шесть лет

    США начали терять популярность в мире по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости