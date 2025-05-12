Жильцы домов ПИК продолжили жаловаться на проблемы с интернетом

Жильцы домов ПИК продолжили жаловаться на монополию после вмешательства ФАС

Жильцы многоэтажных домов ПИК продолжают жаловаться на монополию провайдера Lovit после вмешательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Подробности о ситуации стали известны Telegram-каналу Baza.

Несмотря на требования жильцов допустить в дома других провайдеров, ПИК и Lovit по-прежнему запрещают посторонним компаниям работать на своей территории.

Lovit отказал одному из провайдеров в выдаче технических условий прокладки волоконно-оптического кабеля в связи с отсутствием свободных ресурсов, объяснив решение потребностью в собственном развитии. В ПИК, в свою очередь, сослались на «риски безопасности жильцов при реализации проекта монтажа сетей». Застройщик также отказал в просьбе провайдера разрешить провести собственные кабели, заявив, что это нарушит требования к архитектурно-градостроительному облику объекта.

Известно, что Lovit частично принадлежит девелоперу. Директором компании является Мария Ляхова, также занимающая пост директора департамента коммерческой недвижимости ПИК. В ФАС заявили, что продолжают проверку ПИК.

В марте единственный доступный жильцам домов ПИК провайдер Lovit попал под масштабную хакерскую атаку, в результате которой пользователи остались без интернета на несколько суток. Многим пришлось временно уехать из своих квартир из-за невозможности работать и учиться дома. Собственники также не могли воспользоваться некоторой техникой и домофонами.