Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:43, 12 мая 2025Экономика

Жильцы домов ПИК продолжили жаловаться на проблемы с интернетом

Жильцы домов ПИК продолжили жаловаться на монополию после вмешательства ФАС
Александра Качан (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жильцы многоэтажных домов ПИК продолжают жаловаться на монополию провайдера Lovit после вмешательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Подробности о ситуации стали известны Telegram-каналу Baza.

Несмотря на требования жильцов допустить в дома других провайдеров, ПИК и Lovit по-прежнему запрещают посторонним компаниям работать на своей территории.

Lovit отказал одному из провайдеров в выдаче технических условий прокладки волоконно-оптического кабеля в связи с отсутствием свободных ресурсов, объяснив решение потребностью в собственном развитии. В ПИК, в свою очередь, сослались на «риски безопасности жильцов при реализации проекта монтажа сетей». Застройщик также отказал в просьбе провайдера разрешить провести собственные кабели, заявив, что это нарушит требования к архитектурно-градостроительному облику объекта.

Известно, что Lovit частично принадлежит девелоперу. Директором компании является Мария Ляхова, также занимающая пост директора департамента коммерческой недвижимости ПИК. В ФАС заявили, что продолжают проверку ПИК.

В марте единственный доступный жильцам домов ПИК провайдер Lovit попал под масштабную хакерскую атаку, в результате которой пользователи остались без интернета на несколько суток. Многим пришлось временно уехать из своих квартир из-за невозможности работать и учиться дома. Собственники также не могли воспользоваться некоторой техникой и домофонами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Время работает против Украины». В Турции раскрыли детали будущих переговоров Москвы и Киева. Что о них известно?

    Зеленский поддержал присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле

    На Украине мужчина вышел в поле с конем и был схвачен военкомами

    В загородном доме Цоя произошел пожар

    В России передумали приватизировать известный коньячный завод

    Зеленский утвердил ратификацию сделки по полезным ископаемым с США

    Популярный российский блогер умер на 38-м году жизни

    Раскрыта предполагаемая должность находящегося в Африке генерала Суровикина

    Трамп раскрыл нюансы тарифных договоренностей с Китаем

    Известная актриса назвала отличие москвичей от жителей других городов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости