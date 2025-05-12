Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:59, 12 мая 2025Россия

Стало известно об атаке ВСУ на одно из крупнейших химических предприятий юга России

Shot: ВСУ пытались атаковать химическое предприятие в Ростовской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать одно из крупнейших химических предприятий юга России в Ростовской области — комбинат «Каменский». Об этом стало известно из публикации Shot в Telegram.

По данным канала, беспилотник «Лютый» упал на территории предприятия в районе пяти часов утра в понедельник, 12 мая.

Дрон был подавлен системой радиоэлектронной борьбы. Как уточняет издание, обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь сообщил о ночной атаке беспилотников на Ростовскую область. По его информации, никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне могут получить дачу и землю бесплатно. Что для этого нужно?

    Угрожающая Турции партия объявила о самороспуске

    Жена российского миллиардера опубликовала снимок в крошечном бикини

    Соратник Кадырова обратился с призывом к россиянам

    Ермак уклонился от ответа на вопрос о переговорах

    Стало известно о критическом состоянии режиссера Александра Митты

    Военкор заявил о продолжающих поддерживать напряжение в Курской области бойцах ВСУ

    Кардиолог назвал нужное для здорового сердца единственное правило питания

    Армия России получила новые Су-35С

    Российский военный рассказал о спасении штурмовика в зоне СВО с помощью робота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости