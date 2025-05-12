Стало известно об атаке ВСУ на одно из крупнейших химических предприятий юга России

Shot: ВСУ пытались атаковать химическое предприятие в Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать одно из крупнейших химических предприятий юга России в Ростовской области — комбинат «Каменский». Об этом стало известно из публикации Shot в Telegram.

По данным канала, беспилотник «Лютый» упал на территории предприятия в районе пяти часов утра в понедельник, 12 мая.

Дрон был подавлен системой радиоэлектронной борьбы. Как уточняет издание, обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь сообщил о ночной атаке беспилотников на Ростовскую область. По его информации, никто не пострадал.