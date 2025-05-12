ВСУ ночью устроили воздушную атаку на российский регион

Врио губернатора Слюсарь: Ночью 12 мая в Каменске отразили атаку БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на понедельник, 12 мая, средства радиоэлектронной борьбы отразили воздушную атаку в Каменске. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее украинские войска нанесли удар по гостинице в городе Рыльск в Курской области. Местные власти сообщили, что в результате атаки пострадали три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.