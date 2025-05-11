ВСУ ударили по гостинице в российском городе

Mash: ВСУ нанесли удар по гостинице и автомойке в Рыльске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Рыльск Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, под обстрел попали гостиница и автомойка. Предварительно, удар был нанесен системой HIMARS.

Отмечается, что рядом с разрушенными зданиями расположен мост и школа. Под завалами могут находиться люди. На данный момент точное число пострадавших неизвестно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая.