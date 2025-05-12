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12:27, 12 мая 2025Мир

Суд ЕС вынесет решение по делу фон дер Ляйен за отказ обнародовать переписку

Суд ЕС огласит решение по делу о переписке фон дер Ляйен на этой неделе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Eva Manez / Reuters

На этой неделе суд Европейского союза (ЕС) огласит решение по делу о переписке главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с генеральным директором Pfizer. Об этом сообщает издание Politico.

«Это судебное решение может стать поворотным моментом для прозрачности в ЕС. Когда речь идет о ключевых решениях, особенно тех, которые затрагивают общественное здравоохранение, следует избегать секретности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело может затронуть политическое будущее главы ЕК, чей второй срок на посту председателя Еврокомиссии начался лишь 1 декабря.

В прошлом году стало известно, что фон дер Ляйен будут судить за отказ публиковать личную переписку с руководством корпорации Pfizer по закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро.

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