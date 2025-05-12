Супруги из России поставили на учет более полутора тысяч мигрантов и попались

Супругам из Татарстана грозит до 10 лет колонии за легализацию 1500 мигрантов

Супругов из Татарстана заподозрили в легализации на территории РФ более полутора тысяч мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, мужчина и женщина организовали канал незаконной миграции в Зеленодольке. Для этого они создали юридическую фирму и нашли людей, которые от ее имени изготавливали фиктивные документы для постановки иностранцев на учет.

Всего супругами было легализовано не менее полутора тысяч мигрантов. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ, фигурантам грозит до десяти лет колонии.

Ранее ФСБ России пресекла канал незаконной миграции в Калужской области. Речь идет о группе лиц, которая ввезла в РФ несколько десятков иностранцев, фиктивно трудоустраивая их в качестве так называемых квалифицированных специалистов.