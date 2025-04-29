ФСБ пресекла канал незаконной миграции в российском регионе

В Калужской области ФСБ пресекла канал незаконной миграции

ФСБ России пресекла канал незаконной миграции в Калужской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о группе лиц, которые ввезли в Россию несколько десятков иностранных граждан, фиктивно их трудоустраивая в качестве так называемых квалифицированных специалистов. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»).

По информации правоохранителей, фигуранты трудоустраивали иностранцев в аффилированные ими организации, благодаря чему приезжие получали различные миграционные статусы в упрощенном порядке.

Ранее сообщалось, что в Иркутске задержали двух женщин за легализацию более 230 мигрантов.