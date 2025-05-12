Трамп опубликовал свой «самый важный» пост

Анонсированный Трампом «самый важный» пост оказался анонсом указа о лекарствах

Президент США Дональд Трамп опубликовал объявленный ранее «самый важный» пост — он оказался анонсом указа о лекарствах. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам главы государства, отпускаемые в США лекарства долгое время стоили «в пять-десять раз» дороже, чем в любой другой стране мира, однако подписанный им указ приведет к снижению цен на препараты в Штатах на 30-80 процентов.

«Я рад объявить, что завтра утром я подпишу один из самых важных исполнительных документов. Цены на лекарства будут снижены. Они вырастут по всему миру, чтобы уравнять цены и, впервые за много лет, обеспечить справедливость в Америке!», — написал президент США.

До этого крупные европейские производители лекарств предупредили председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о своем переезде в США. «Теперь, с введением пошлин, стимулов для инвестирования в Евросоюз стало меньше, а вот мотивов для переезда в США стало больше», — заявила Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA).