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07:31, 12 мая 2025Мир

Трамп возмутился вопросом о новом Папе Римском

Трамп возмутился вопросом о его роли в назначении нового Папы Римского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп возмутился вопросом о его роли в назначении нового Папы Римского — американского епископа Роберта Прево, взявшего имя Лев XIV. Об этом глава государства заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он выразил недовольство работой журналистки телеканала ABC Марты Радиц, поинтересовавшейся, какую роль Трамп сыграл в избрании Прево на должность главы Римско-католической церкви.

«Это прозвучало из ниоткуда, она была помешана на Трампе. Боб Айгер (гендиректор The Walt Disney Company, которой принадлежит ABC — прим. "Ленты.ру") должен что-то сделать с неудачниками и ненавистниками, которых он набирает в свои шоу с низким рейтингом», — написал президент.

Ранее Трамп открестился от изображения, где он представлен в образе Папы Римского. «Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как Папа Римский, и выложил ее в Интернет. Это был не я», — сказал он.

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