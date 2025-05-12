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11:42, 12 мая 2025Силовые структуры

Трое мужчин избили заступившегося за девушку прохожего в центре Москвы

СК задержал 3 мужчин за избиение прохожего в центре Москвы, им вменили покушение
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Следователи задержали троих мужчин, избивших прохожего в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанным вменяют покушение на убийство. По данным следствия, 10 мая они у жилого дома в Лубянском проезде напали на незнакомца, избили его, а затем нанесли несколько колото-резаных ранений. Потасовка попала в объектив уличной видеокамеры. Запись опубликовало агентство «Москва».

На кадрах видны стоящие на улице четверо мужчин, трое из них нападают на одного и бьют, пока он не падает на асфальт, а затем наносят удары ногами. По данным издания, причиной нападения стало то, что прохожий заступился за девушку.

Потерпевшего госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медицинская помощь.

Задержанные являются жителями Москвы, им предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

6 мая сообщалось, что в Москве вооруженный ножом и дубинкой мигрант нападал на людей и крушил витрины магазинов.

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