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16:12, 12 мая 2025Путешествия

Турист пропал без вести во время прогулки в Таиланде и был найден бездыханным в море

Daily Mail: Австралиец найден бездыханным у берегов Пхукета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: artem evdokimov / Shutterstock / Fotodom

Австралийский турист пропал без вести во время прогулки в Таиланде и был найден бездыханным в море у берегов пляжа Freedom. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 41-летний Энтони Джон Хиткот отдыхал на Пхукете с женой. Последняя сообщила о его пропаже сразу, но три дня поиски шли безуспешно. Однако 10 мая безжизненного австралийца обнаружили дрейфующим по волнам недалеко от берега.

По данным правоохранителей, следов насилия на теле Хиткота не обнаружено. Предполагается, что он утонул. Ведется расследование.

Ранее британский турист пропал без вести в Амстердаме, Нидерланды, прямо перед вылетом при загадочных обстоятельствах. Мужчина отошел от группы приятелей и вскоре перестал выходить на связь.

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