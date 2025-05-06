Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:29, 6 мая 2025Путешествия

Турист пропал в городе Европы при загадочных обстоятельствах

Daily Mail: Британский турист пропал без вести в Амстердаме
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Британский турист пропал без вести в Амстердаме, Нидерланды, прямо перед вылетом при загадочных обстоятельствах. Подробности сообщило издание Daily Mail.

Уточняется, что 34-летний Райан Джонс прибыл в аэропорт Схипхол 4 мая вместе с друзьями и обнаружил, что забыл паспорт. Мужчина отошел от группы приятелей и вскоре перестал выходить на связь.

Полиция этого города Европы начала поиски британца. Его описывают как крупного мужчину ростом 1,9 метра с татуировкой на правом предплечье. Правоохранители обратились к общественности с просьбой сообщить любую информацию о пропавшем.

Ранее голландский турист отправился на прогулку в Италии и пропал без вести. Мужчина отправился в горы один и не вернулся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ дважды за сутки атаковали Московский регион. Какие беспилотники использовали и откуда их запустили?

    В России поставили массовый рекорд под «Катюшу»

    В Индии анонсировали смартфон с рекордной батареей

    Назвавшийся потомком Чингисхана бородач в камуфляже попался за призывы убивать русских

    В ЕС собрались обложить пошлинами американские товары на 100 миллиардов евро

    Трамп назвал Овечкина крепким орешком

    Роналду отреагировал на попадание своего сына в заявку сборной Португалии

    Две страны запретили перелет Вучича на парад Победы в Россию

    Среднюю стоимость ремонта ванной комнаты в 2025 году оценили

    Силуанов оценил нефтегазовые доходы бюджета России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости