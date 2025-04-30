Турист отправился на прогулку по горам в Европе в одиночестве и пропал без вести

La Provincia: Голландский турист отправился в горы в Италии и пропал без вести

Голландский турист отправился на прогулку по горам в Европе в одиночестве и пропал без вести. Об этом сообщает La Provincia.

Уточняется, что 31-летний мужчина приехал в провинцию Комо в Италии с женой и ребенком. Утром в понедельник, 28 апреля, он ушел в горы и не вернулся. Супруга голландца сообщила об этом в полицию в тот же день, и местные власти развернули масштабные поиски.

К операции привлекли пожарных, полицейских, спасателей, волонтеров, а также вертолеты и беспилотники. Никаких следов мужчины пока обнаружить не удалось. Его телефон по-прежнему недоступен.

Ранее в апреле российский бизнесмен поехал на отдых на индонезийский остров Бали и пропал без вести. Друзья рассказали, что мужчина вышел в океан на лодке и не вернулся.

