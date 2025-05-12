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20:06, 12 мая 2025Мир

Раскрыт призыв Эрдогана к Зеленскому

Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность переговоров с Россией
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского не упускать возможность прямых переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность», — сообщили в ведомстве.

В разговоре с Зеленским Эрдоган также подчеркнул важность желания России и Украины возобновить переговоры. Он заверил, что Турция готова оказать поддержку на каждом этапе. В своем обращении к нации после заседания кабмина турецкий лидер также выразил надежду, что возможность проведения встречи «не будет потрачена зря».

Ранее Эрдоган рассказал, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным 11 мая, а 12 мая поговорил с Зеленским.

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