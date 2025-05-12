У детей Блиновской потребовали отобрать элитную квартиру

У детей блогерши Блиновской потребовали отобрать жилье в Москве за 136 млн руб.

У детей блогерши Елены Блиновской потребовали отобрать элитную квартиру в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным авторов публикации, отец Блиновской Олег Останин купил недвижимость на деньги дочери, а в 2020 году оформил договор дарения на жилье. Внукам должна была перейти доля квартиры площадью 152 квадратных метра. Она находится в элитном жилом комплексе «Донской олимп» на Серпуховском валу и стоит примерно 136 миллионов рублей.

Сейчас управляющий имуществом просит признать договор недействительным через суд. Помимо этой квартиры, Останину принадлежат объекты в районе Химок и в Ярославской области, более 10 объектов в Москве и два машиноместа. Есть подозрения, что все это имущество было куплено на деньги с марафонов Блиновской.

Ранее долги Блиновской задумали закрыть за счет ее дома и квартиры. Сейчас эта недвижимость используется отцом «королевы марафонов» Олегом Останиным на основании доверенности.