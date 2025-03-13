Долги «королевы марафонов» задумали закрыть за счет ее дома и квартиры

ТАСС: Дом и квартиру Блиновской могут продать для погашения ее долга

Арбитражный управляющий проведет оценку стоимости дома и квартиры блогера Елены Блиновской для возможной продажи в счет погашения ее долговых обязательств. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас эта недвижимость используется отцом «королевы марафонов» Олегом Останиным на основании доверенности.

Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей по обвинению в неуплате налогов. Блиновская просидит в колонии до весны 2028 года, если апелляционная инстанция оставит приговор в силе.

Ранее выяснилось, что в собственности у Блиновской был земельный участок в Московской области площадью 35 соток, расположенный в коттеджном поселке «Миллениум парк» под Истрой примерно за 33,3 миллиона рублей. В том же поселке находится особняк площадью 1,2 тысячи квадратов приблизительно за 53 миллиона рублей. Помимо этого, во владении у Блиновской находилась квартира на Серпуховском валу в столице за 18 миллионов рублей, два парковочных места в том же жилом комплексе за 2,2 миллиона рублей, а также земельный участок в Крыму за миллион рублей.