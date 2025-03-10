Раскрыта информация о конфискуемом имуществе Блиновской

Опубликован полный список имущества Блиновской, которое продадут на торгах

Имущество «королевы марафонов» Елены Блиновской и ее мужа Алексея конфисковали и продадут на торгах. Полный список недвижимости блогерши опубликовал KP.RU.

Юрист Ольга Гимадеева пояснила, что если один из супругов является должником, то и на имущество его супруга, поскольку оно было совместно нажито в браке, также накладывают арест. По информации издания, в собственности у Елены был земельный участок в Московской области площадью 35 соток, расположенный в коттеджном поселке «Миллениум парк» под Истрой примерно за 33,3 миллиона рублей. В том же поселке находится особняк площадью 1,2 тысячи квадратов приблизительно за 53 миллиона рублей. Помимо этого, во владении у Блиновской находилась квартира на Серпуховском валу в столице за 18 миллионов рублей, два парковочных места в том же жилом комплексе за 2,2 миллиона рублей, а также земельный участок в Крыму за миллион рублей.

Супруг блогерши, Алексей Блиновский, являлся собственником еще трех квартир в Москве, более чем 40 земельных участков и 15 домов в общей сложности в пяти регионах страны. Речь идет об одной квартире и четырех машино-местах на парковке в ЖК на Серпуховском валу в столице примерно за 44 миллиона рублей, еще двух объектах и двух машино-местах в жилом комплексе на набережной Марка Шагала в Москве приблизительно за 66,2 миллиона рублей, а также 18 участках, семи домах, двух банях в Костромской области напротив Плеса, в общей сложности за 7,2 миллиона рублей. Кроме того, у него были 14 участков и четыре дома в Крыму за 107,2 миллиона рублей, пять участков и три дома в деревне Деревенька Ярославской области за 3,4 миллиона рублей и четыре участка и дом в Адыгее на берегу Краснодарского водохранилища примерно за 6,9 миллиона рублей.

Ранее в этот же день стало известно, что блогерша Александра Митрошина продала недвижимость на сумму 666 миллионов рублей для оплаты налогов. На данный момент из недвижимости у нее осталась лишь родительская квартира в Петрозаводске.

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