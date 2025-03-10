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12:05, 10 марта 2025Силовые структуры

Митрошина продала всю недвижимость для оплаты налогов

Mash: Митрошина заплатила 666 млн рублей налогов с 2023 по 2025 год
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Блогерша Александра Митрошина заплатила 666 миллионов рублей налогов в период с 2023 по 2025 годы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на ее адвоката.

По его данным, Митрошина продала всю недвижимость для того, чтобы оплачивать налоги. Из жилья у нее осталась только квартира родителей в Петрозаводске. В случае избрания домашнего ареста блогерше придется искать место в Москве, отмечает защитник.

Следователи требуют назначить Митрошиной меру пресечения, связанную с лишением свободы. Она обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

Блогершу задержали в пятницу, 7 марта, в Сочи. Согласно предварительной информации, Митрошина легализовала деньги через покупку нежилой недвижимости в столице.

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