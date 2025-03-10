СК попросил суд избрать блогеру Митрошиной связанную с лишением свободы меру пресечения

СКР ходатайствует о связанной с лишением свободы мере пресечения для Митрошиной

В Москве следствие ходатайствует перед Чертановским районным судом об избрании меры пресечения блогеру Александре Митрошиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователи требуют назначить блогеру меру пресечения, связанную с лишением свободы. Митрошина обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. Во время допроса она признала вину.

Сторона защиты блогерши попросит суд отправить ее под домашний арест вместо содержания под стражей.

Блогершу задержали в пятницу, 7 марта, в Сочи. Согласно предварительной информации, Митрошина легализовала деньги через покупку нежилой недвижимости в столице.