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11:26, 9 марта 2025Силовые структуры

Защита Митрошиной попросит суд отправить ее под домашний арест

Адвокат Митрошиной попросит суд отправить блогершу под домашний арест
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Кадр: Telegram-канал Столичный СК

Сторона защиты блогерши Александры Митрошиной, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, попросит суд отправить ее под домашний арест вместо содержания под стражей. Об этом ТАСС сообщил адвокат девушки Михаил Мушаилов.

«Моя подзащитная Митрошина полностью признала вину, готова сотрудничать со следствием, общественной опасности не представляет», — заявил он.

Блогершу задержали в пятницу, 7 марта, в Сочи. В управлении Следственного комитета по Москве уведомили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере.

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