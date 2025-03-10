Следователь и прокурор попросили для блогера Митрошиной разные меры пресечения

Следствие просит отправить Митрошину в СИЗО, а прокурор предложил домашний арест

Позиции прокуратуры и следствия в отношении меры пресечения для блогера Александры Митрошиной разделились: разные ведомства просят суд избрать ей заключение под стражу и домашний арест. Об этом сообщает Baza.

Следствие направило в суд ходатайство, в котором предлагает отправить Митрошину в СИЗО, так как она обвиняется в тяжком преступлении, не живет по месту регистрации, длительное время находилась в Дубае, поэтому может скрыться. Прокуратура считает возможным поместить ее под домашний арест, указывая, что она не знала о своем розыске. Решение будет принимать Чертановский районный суд Москвы, куда конвой уже доставил блогера.

Нахождение под стражей в СИЗО является более жесткой мерой по сравнению с домашним арестом. В СИЗО обвиняемый подчиняется суровым условиям пребывания в спецучреждении, под домашним арестом он обязан соблюдать ряд ограничений, но в условиях своего постоянного места жительства.

Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи в рамках уголовного дела об отмывании денег. Она признала вину.