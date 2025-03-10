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11:50, 10 марта 2025Силовые структуры

Следователь и прокурор попросили для блогера Митрошиной разные меры пресечения

Следствие просит отправить Митрошину в СИЗО, а прокурор предложил домашний арест
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости СК попросил суд избрать блогеру Митрошиной связанную с лишением свободы меру пресечения

Кадр: Telegram-канал Mash

Позиции прокуратуры и следствия в отношении меры пресечения для блогера Александры Митрошиной разделились: разные ведомства просят суд избрать ей заключение под стражу и домашний арест. Об этом сообщает Baza.

Следствие направило в суд ходатайство, в котором предлагает отправить Митрошину в СИЗО, так как она обвиняется в тяжком преступлении, не живет по месту регистрации, длительное время находилась в Дубае, поэтому может скрыться. Прокуратура считает возможным поместить ее под домашний арест, указывая, что она не знала о своем розыске. Решение будет принимать Чертановский районный суд Москвы, куда конвой уже доставил блогера.

Нахождение под стражей в СИЗО является более жесткой мерой по сравнению с домашним арестом. В СИЗО обвиняемый подчиняется суровым условиям пребывания в спецучреждении, под домашним арестом он обязан соблюдать ряд ограничений, но в условиях своего постоянного места жительства.

Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи в рамках уголовного дела об отмывании денег. Она признала вину.

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