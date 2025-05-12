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00:15, 12 мая 2025Наука и техника

Ученые научились воссоздавать фоторобот по ДНК

SciAdv: Создали систему Difface для воссоздания 3D-изображения лица по ДНК
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Китайские ученые научились воссоздавать 3D-изображение человеческого лица на основе генетических данных. Разработку представили в журнале Advanced Science.

Модель получила название Difface. Она анализирует отдельные участки ДНК и сопоставляет их с цифровыми 3D-моделями лица — так называемыми облаками точек. Алгоритм обучили на базе почти 10 тысяч пар генетических и трехмерных данных от представителей народности хань.

Система продемонстрировала высокую точность. При добавлении информации о поле, возрасте и индексе массы тела результат улучшался. По словам одного из авторов работы, Луонаня Чэня из Китайской академии наук, Difface не только восстанавливает лицо по ДНК, но и способна предсказать, как оно может измениться со временем.

Разработка может быть полезна в криминалистике — для составления ориентировок по ДНК, найденной на месте преступления.

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