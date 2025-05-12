Улитка отложила яйцо из шеи и попала на видео

В Новой Зеландии редчайшая плотоядная улитка отложила яйцо из шеи

В Новой Зеландии ученым впервые удалось заснять, как редчайшая плотоядная улитка отложила яйцо. Об этом сообщает Click Orlando.

Репродуктивный цикл эндемичного для Новой Зеландии вида гигантских улиток Powelliphanta augusta долгое время оставался для биологов загадкой. Однако в начале мая исследователям удалось зафиксировать на видео, как улитка откладывает яйцо из шеи. На кадрах видно, как крошечное яйцо, напоминающее куриное, появляется из отверстия под головой улитки. Видео было снято на Западном побережье Южного острова, где биологи, пытаясь спасти вид от вымирания, ухаживают за популяцией улиток, которые живут в охлажденных контейнерах уже на протяжении почти двух десятилетий.

Как и другие улитки, Powelliphanta augusta являются гермафродитами. Моллюск использует генитальное отверстие на правой стороне тела, чуть ниже головы, чтобы обмениваться спермой с другой улиткой. Каждая улитка достигает половой зрелости за восемь лет, после чего откладывает около пяти яиц в год. Яйцо может вылупиться более чем через год.

В неволе улитки живут от 25 до 30 лет. Десятки видов и подвидов улиток Powelliphanta встречаются только в Новой Зеландии, в основном в труднодоступных лесных и луговых районах. Эти хищники питаются дождевыми червями и являются одними из крупнейших улиток в мире.

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