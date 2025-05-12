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17:53, 12 мая 2025Культура

Умерла звезда фильма «Бриллиантовая рука»

Умерла вдова режиссера Гайдая актриса Нина Гребешкова
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Бриллиантовая рука»

Заслуженная артистка РФ, вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова ушла из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Прежде всего Гребешкова известна зрителям по ярким ролям в культовых фильмах своего супруга — Леонида Гайдая. Среди них — «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и другие знаковые советские картины.

Ранее 12 мая стало известно, что ушла из жизни легендарная балерина Алла Осипенко. Звезде мирового балета было 92 года. Причина смерти народной артистки РСФСР не уточнялась.

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