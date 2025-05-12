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17:01, 12 мая 2025Культура

Умерла российская звезда мирового балета

Народная артистка РСФСР Алла Осипенко умерла на 93-м году жизни
Ольга Коровина
Алла Осипенко в молодости

Алла Осипенко в молодости. Фото: В. Барановский / РИА Новости

Ушла из жизни легендарная балерина Алла Осипенко. Об этом сообщает Telegram-канал Михайловского театра, в котором служила артистка.

Звезде мирового балета было 92 года. Причина смерти народной артистки РСФСР не уточняется.

Алла Осипенко выступала на сценах по всему миру. Ее номера были отмечены престижными наградами, например, Парижской академии танца. Она была ученицей Агриппины Вагановой и в разное время становилась примой самых известных театров Советского Союза. Михайловский театр стал последним местом работы Осипенко, которая успешно преподавала в течение многих лет.

Ранее стало известно, что российский поэт, прозаик, драматург, журналист, педагог и автор детских сказок Евгений Клюев умер в Дании. Писатель скончался в пятницу, 9 мая, на 71-м году жизни.

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