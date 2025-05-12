Умерла российская звезда мирового балета

Народная артистка РСФСР Алла Осипенко умерла на 93-м году жизни

Ушла из жизни легендарная балерина Алла Осипенко. Об этом сообщает Telegram-канал Михайловского театра, в котором служила артистка.

Звезде мирового балета было 92 года. Причина смерти народной артистки РСФСР не уточняется.

Алла Осипенко выступала на сценах по всему миру. Ее номера были отмечены престижными наградами, например, Парижской академии танца. Она была ученицей Агриппины Вагановой и в разное время становилась примой самых известных театров Советского Союза. Михайловский театр стал последним местом работы Осипенко, которая успешно преподавала в течение многих лет.

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