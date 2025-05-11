Российский поэт умер в Дании

В Дании скончался российский поэт и автор детских сказок Евгений Клюев

Российский поэт, прозаик, драматург, журналист, педагог и автор детских сказок Евгений Клюев умер в Дании. Об этом сообщает Telegram-канал Театра МТЮЗ.

Авторы публикации сообщили, что писатель скончался в пятницу, 9 мая, на 71-м году жизни. Причины ухода Клюева из жизни не уточнялись. В театре отметили, что почтят память поэта спектаклем «Вальс простого карандаша» по мотивам его сказок, который состоится 11 мая.

Несмотря на переезд Клюева в Данию, он поддерживал творческие связи с Россией — публиковал художественные, научные и публицистические работы. Произведения поэта включены в школьную программу, а театральные постановки идут на сценах театров по всему миру.

10 мая ушел из жизни выдающийся пианист народный артист России, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев, ему было 77 лет. Причина смерти не уточнялась.