Умер выдающийся российский пианист

Народный артист России, пианист Слесарев умер на 78-м году жизни

Выдающийся пианист, народный артист России, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев умер на 78-м году жизни. Сообщение о его кончине появилось в Telegram-канале ЦМШ «Приморский» — Академия исполнительского искусства.

Музыкант ушел из жизни 10 мая 2025 года.

Слесарев родился в августе 1947 года в Крыму. В 1971 году окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Был дипломантом и победителем международных конкурсов пианистов, выступал в крупных городах России и за рубежом. С 1973 года он преподавал в Московской консерватории.

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