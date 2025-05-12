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10:46, 12 мая 2025Мир

В Анкаре рассказали о статусе возможных переговоров по Украине

Турция ожидает технической готовности России и Украины для встречи в Стамбуле
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sergey Bobylev / Host agency RIA Novosti / Reuters

Турция ожидает конкретных шагов от России и Украины в рамках возможной встречи по урегулированию конфликта, предложенной Москвой. При этом Анкара не ограничивает стороны жесткими сроками, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Пока ничего конкретного, ожидается техническая готовность сторон», — говорится в сообщении.

При этом в Турции подчеркивают важность согласия обеих сторон на проведение встречи в Стамбуле. Однако конкретной повестки или дат в данный момент не зафиксировано.

11 мая Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он добавил, что начать следует без промедлений, и предложил дату и место — 15 мая в Стамбуле.

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