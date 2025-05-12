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11:15, 12 мая 2025Мир

В Европе испугались экспорта украинской коррупции в ЕС

Politico: Принятие Украины в ЕС чревато экспортом системной коррупции в блок
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Поспешное принятие Украины в Европейский союз (ЕС) чревато экспортом системной, масштабной коррупции в блок и его ослаблением изнутри, а также обострением трений между его членами. Об этом в материале для Politico заявил ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли.

Уотли отметил, что проблема с коррупцией сохраняется на Украине несмотря на многочисленные реформы. Он сослался на опрос, проведенный Национальным агентством по предотвращению коррупции в 2024 году, где большинство опрошенных граждан Украины заявили, что ситуация с коррупцией в стране только ухудшается.

«Все больше украинцев теперь рассматривают коррупцию как большую угрозу, чем военную агрессию России», — пишет Уотли.

Ранее Уотли заявил, что принятие Украины в ЕС представляет собой колоссальную проблему, которая полностью изменит бюджетную структуру блока и поставит под угрозу единство, поскольку страна сразу же станет крупнейшим получателем средств ЕС. Отмечается, что опасения присоединения Украины к блоку вызваны проблемами с верховенством закона в республике и коррупцией.

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