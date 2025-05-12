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08:21, 12 мая 2025Россия

В Госдуме заявили о стягивании к ДНР обученных на Западе военных

Депутат ГД Водолацкий: ВСУ стягивают к ДНР обученных на Западе военных
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают в сторону Донецкой народной республики (ДНР) обученных в странах Запада военнослужащих. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, его цитирует ТАСС.

«Сегодня для ВСУ и [Владимира] Зеленского складывается не очень хорошая картина. Они пытаются локализовать те крупные потери, которые являются политически и географически очень важными», — сообщил Водолацкий.

По его словам, ВСУ в связи с этим посылают подразделения, которые были обучены на Западе, под Красноармейск, Красный Лиман, Славянск и Краматорск. Украинские военные, которе участвуют там в боевых действиях, проходят обучения во Франции, Англии и Чехии, добавил депутат.

Водолацкий также сообщил, что ВСУ предпринимают попытки атаки на купянском направлении в Харьковской области. Такие действия противник предпринимает, так как не имеет понятия, как российские военные будут вести наступательные действия.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал об инструкторе-гее (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) из Великобритании. По его словам, инструктор не отвечает уровню своей должности из-за того, что ведет себя слишком мягко, а другие инструктора шутят над ним и иногда его избивают.

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