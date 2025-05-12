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14:05, 12 мая 2025Мир

В Китае обеспокоились контактами между Россией и США

SCMP: Переговоры России и США вызывают беспокойство у Китая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Контакты между Россией и США вызывают беспокойство у Китая. Чиновникам из КНР в феврале не терпелось узнать, чем закончились российско-американские переговоры, сообщила гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник.

Неназванный дипломат рассказал, что многие китайские правительственные чиновники настаивали на встречах с российскими коллегами после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в феврале.

Сергей Радченко, специалист по внешней политике Китая и России, работающий на факультете передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса, заявил, что Пекин «не в восторге» из-за того, что его отстранили от участия в мирных переговорах.

«Это показывает реальные пределы влияния Китая и указывает на Соединенные Штаты как на реального арбитра в вопросах войны и мира», — отметил он, добавив, что Пекин обеспокоен возможным подрывом интересов КНР на фоне сближения Москвы и Вашингтона.

Ранее Трамп допустил, что может попросить власти КНР помочь в урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, Китай может оказать существенную помощь в устранении «разрыва» в позициях России и Украины.

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