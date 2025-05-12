Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 12 мая 2025Мир

В Кремле высказались об угрозах ЕС ввести новые санкции против России

Песков о санкциях ЕС: Язык ультиматумов не может использоваться для диалога с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Россией. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа Москвы от прекращения огня на Украине, сообщает ТАСС.

«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — сказал он.

По словам представителя Кремля, подход президента России Владимира Путина по поиску реальной дипломатической развязки украинского кризиса, в свою очередь, встретил поддержку и понимание у лидеров многих стран.

Ранее представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия совместно с европейскими союзниками может ввести санкции против России в случае отказа от введения режима прекращения огня до конца 12 мая. Он подчеркнул, что «часы тикают».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может превратиться в очень большую проблему». Военный блогер резко высказался об отправке преступников на СВО

    Вербовавшему россиян проповеднику запрещенной религиозной организации дали срок

    Симоньян описала поведение Макрона словами «так прячут сигареты в 14 лет от мамы»

    В России спрогнозировали сроки пика заболеваемости лихорадкой Западного Нила

    Гиперответственных россиян предупредили об одной проблеме на работе

    Samsung назвала стоимость монитора с рекордной частотой

    Актера из «Беспринципных» и «Слепой» избили в центре Москвы

    В Минобороны Армении пожалели о поражении нацистской Германии

    «Сыплется быстрее, чем думал». Почему на Украине заговорили об обвале фронта у Константиновки?

    Врач-онколог рассказала о профилактике меланомы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости