Корнелиус: ФРГ введет санкции против России в случае отказа от прекращения огня

Германия совместно с европейскими союзниками может ввести санкции против России в случае отказа от введения режима прекращения огня до конца 12 мая. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, передает газета Berliner Zeitung.

«Часы тикают, до конца дня осталось 12 часов, и если к этому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона начнет подготовку к санкциям», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для прекращения огня нужно провести прямые переговоры между Россией и Украиной. Он добавил, что упрощенный подход к этому вопросу неприемлем для российской стороны.

12 мая министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что Германия продолжит поставлять оружие Украине, если режим прекращения огня не будет введен.

