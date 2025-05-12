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12:13, 12 мая 2025Бывший СССР

В Кремле назвали условие прекращения огня на Украине

Песков: Для прекращения огня нужны прямые переговоры России и Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Для прекращения огня нужно провести прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Sky News.

По словам пресс-секретаря российского президента, это подход, основанный на очень серьезном анализе ситуации. Он добавил, что упрощенный подход к этому вопросу неприемлем для российской стороны.

«Вам нужно вести... прямые переговоры, чтобы найти путь к прекращению огня. Упрощенный подход к прекращению огня неприемлем», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Киев вернуться к прямым переговорам с Москвой в Стамбуле. Он также подчеркнул, что их необходимо начать без промедлений.

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