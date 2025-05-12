Германия продолжит поставки вооружения Украине при невыполнении одного условия

Германия продолжит поставлять оружие Украине при отсутствии режима прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль, передает РИА Новости.
«Федеративная республика Германия всегда четко показывала свою готовность к дальнейшим поставкам вооружений. (...) И вполне может быть так, что если переговоры не начнутся и не вступит в силу режим прекращения огня, то Германия почти наверняка будет готова предоставить дальнейшие пакеты помощи. У меня нет в этом никаких сомнений», — сказал он.
Он также отметил готовность парламента ФРГ принять еще один пакет помощи Украине на сумму в 3 миллиарда евро.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность на прямые переговоры с российской стороной, но при условии, что Москва согласится на прекращение огня с 12 мая.