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22:59, 12 мая 2025Мир

В Лондоне начали расследование пожара в доме Стармера

РИА: Полиция Лондона расследует обстоятельства пожара в доме премьера Стармера
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kin Cheung / Reuters

Лондонская полиция проводит расследование по факту сведений о пожаре в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого газета Times написала о возгорании в доме Стармера, в результате которого получила повреждения входная дверь. Речь о доме по Каунтесс-роуд на севере столицы, в котором политик жил около 20 лет до переезда на Даунинг-стрит и который теперь, по данным прессы, сдается в аренду.

«12 мая в 01:35 лондонская пожарная служба сообщила полиции о пожаре в жилом доме по адресу Каунтесс-роуд, NW5. Входу в здание был нанесен ущерб, никто не пострадал. Территория будет оцеплена до окончания расследования», — заявили в пресс-службе полиции Лондона.

Представитель правоохранительных органов не стал уточнять, квалифицировали ли инцидент как намеренный поджог.

Ранее европейские лидеры призвали Владимира Зеленского согласиться на предложенные президентом РФ Владимиром Путиным прямые переговоры. Среди сторонников такого решения — канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.

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