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11:06, 12 мая 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского раскрыли одну деталь его контактов с Трампом

Ермак: Трампу и Зеленскому не нужно много времени на формальности в разговорах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский общаются в формате, когда им не нужно уделять много времени формальностям. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в интервью «РБК-Украина».

«Безусловно, контакты на высшем уровне не проходят ежедневно, однако они стали регулярными, частыми. Два президента уже общаются в формате, когда им не нужно много времени на какие-то формальности, они говорят об абсолютно конкретных вещах», — рассказал он.

По словам политика, главы государств ведут разговоры о шагах, необходимых для завершения конфликта на Украине. Кроме того, они обсудили ратификацию соглашения о недрах и поздравили друг друга с этим событием.

Ермак также заявил, что на переговорах в Ватикане Трамп и Зеленский почувствовали друг друга. По его словам, между лидерами двух стран прошла очень откровенная встреча, способная многое изменить.

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