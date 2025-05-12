Украина назвала себя щитом Европы

Глава офиса президента Ермак: Украина стала лабораторией современной войны

Украина готова работать над созданием совместной оборонной индустрии с Германией. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Первый пункт публикации он обозначил как «Безопасный щит Европы». «Украина стала лабораторией современной войны. Мы нарастили производство FPV-дронов, крылатых ракет, РЭБ и стрелкового оружия до исторических масштабов. Это не только о нас — это о будущей совместной оборонной индустрии с Германией», — заявил чиновник.

Он также заверил, что Украина является фактором стабильности для будущего региона. По словам Ермака, Украина не просит, а предлагает: решения безопасности, технологии и новое виденье Европы. «И мы готовы быть партнером Германии в этой новой истории», — высказался он.

Ранее стало известно, что официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус высказался о встрече представителей России и Украины. Он сообщил, что Германия готова присутствовать на возможных прямых переговорах Зеленского и президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта.

