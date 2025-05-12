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17:37, 12 мая 2025Мир

Германия захотела присутствовать на возможных переговорах по Украине в Стамбуле

Кабмин ФРГ: Германия готова присутствовать на переговорах по Украине 15 мая
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tilo Strauss / Photothek Media Lab / Globallookpress.com

Германия готова присутствовать на возможных прямых переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, его слова приводит Süddeutsche Zeitung.

«У Германии есть готовность присутствовать в Стамбуле на переговорах, в настоящее время этот момент прорабатывается. В частности, речь пойдет о переговорах между Россией и Украиной. Однако мы предложим Киеву поддержку со стороны европейских партнеров», — сообщил представитель немецкого правительства.

При этом Корнелиус добавил, что если стороны не договорятся о полном прекращении огня в ближайшее время, то «решение об участии в возможных переговорах в Стамбуле должна принять Украина».

Ранее Корнелиус заявил, что Германия совместно с европейскими союзниками может ввести санкции против России в случае отказа от введения режима прекращения огня до конца 12 мая.

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