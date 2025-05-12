В ООН воодушевились инициативой о прямых переговорах России и Украины

Дюжаррик: ООН с воодушевлением восприняла инициативу о переговорах РФ и Украины

ООН с воодушевлением восприняла инициативы о прямых переговорах России и Украины и 30-дневном прекращении огня. Об этом заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

«Мы воодушевлены недавними инициативами, направленными на 30-дневное прекращение огня на Украине и потенциальные прямые переговоры», — подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 11 мая, а 12 мая поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также напомнил, что на прошлой неделе поговорил с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним шаги, которые страны могли бы предпринять, чтобы остановить конфликт.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также заявил, что Россия и Украина могут встретиться в ближайшие дни для достижения компромисса по урегулированию конфликта. По его словам, Анкара хочет, чтобы стороны собрались вместе и обеспечили прекращение огня.