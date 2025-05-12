Myśl Polska: Украинские активисты устроили провокации в Варшаве 9 мая

Украинские активисты и их польские сторонники устроили шокирующие провокации в Варшаве на 9 мая. Об этом рассказал редактор польского издания Myśl Polska.

По его словам, демонстранты оскорбляли людей, пришедших возложить венки и цветы к памятникам советских солдат, и пытались им помешать, а также установили непотребную инсталляцию у входа на кладбище. Помимо этого, они включили громкую музыку, легли на землю и накрылись грязными простынями.

«В то, что я наблюдал в течение двух часов, просто невозможно поверить», — подчеркнул автор статьи. При этом полиция не пыталась остановить активистов, а безопасность посетителей кладбища обеспечивали члены партии «Фронт», отметил он.