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03:56, 12 мая 2025Мир

В Польше поразились выходкам украинских активистов на 9 мая

Myśl Polska: Украинские активисты устроили провокации в Варшаве 9 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Украинские активисты и их польские сторонники устроили шокирующие провокации в Варшаве на 9 мая. Об этом рассказал редактор польского издания Myśl Polska.

По его словам, демонстранты оскорбляли людей, пришедших возложить венки и цветы к памятникам советских солдат, и пытались им помешать, а также установили непотребную инсталляцию у входа на кладбище. Помимо этого, они включили громкую музыку, легли на землю и накрылись грязными простынями.

«В то, что я наблюдал в течение двух часов, просто невозможно поверить», — подчеркнул автор статьи. При этом полиция не пыталась остановить активистов, а безопасность посетителей кладбища обеспечивали члены партии «Фронт», отметил он.

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