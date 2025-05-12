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11:41, 12 мая 2025Мир

В Польше раскрыли ожидания от России после закрытия генконсульства в Кракове

МИД Польши ожидает закрытия польского консульства в Калининграде или Иркутске
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Inquam Photos / Malina Norocea / Reuters

Польша ожидает, что в ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове Москва ликвидирует одно из оставшихся польских консульств в России — в Калининграде или Иркутске. Об этом заявил представитель МИД Польши, передает РИА Новости.

«У нас в России осталось три консульства — в Москве, Калининграде и Иркутске. (...) Скорее всего будет закрыто консульство или в Калининграде, или в Иркутске», — сказал он.

При этом источник агентства отметил, что консульство в Москве, скорее всего, не будет ликвидировано — в силу своей связи с посольством.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что страна приняла решение о закрытии генерального консульства России в городе Кракове. Свое решение Сикорский объяснил якобы «наличием доказательств совершения российскими спецслужбами» поджога торгового центра в Варшаве.

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