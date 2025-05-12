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12:18, 12 мая 2025Ценности

В популярной косметике обнаружили вызывающий рак компонент

ESTL: Женщины массово используют косметику с вызывающим рак формальдегидом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Американских ученых встревожило наличие токсичного компонента в популярных косметических средствах. Результаты их работы опубликованы в журнале Environmental Science & Technology Letters (ESTL).

В исследовании приняли участие темнокожие и латиноамериканские женщины, которые в течение недели делились с учеными из Южного Лос-Анджелеса составами используемой ими уходовой косметики. В итоге исследователи проанализировали более 1100 шампуней, лосьонов для тела и лица, мыла и кремов разных брендов с помощью специального приложения.

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Выяснилось, что более 53 процентов респонденток ежедневно массово применяют в уходе косметику с формальдегидом и формальдегид-выделяющими компонентами, в том числе консервантом ДМДМ гидантоином, который предотвращает или замедляет рост микробов. Отмечается, что обнаруженный формальдегид признан канцерогенным веществом, которое вызывает рак.

Авторы исследования призывают к ужесточению регулирования и маркировки таких веществ. В некоторых странах уже введены ограничения на использование формальдегида в косметике, однако в США подобные меры пока не приняты. Ученые также рекомендуют потребителям быть внимательнее к составу продуктов и выбирать альтернативные средства без опасных компонентов.

В марте в популярном аптечном креме от прыщей La Roche-Posay нашли превышение допустимой нормы опасного вещества — бензола. Сейчас косметическое средство срочно изымают из розничной продажи.

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