В правительстве решили всерьез заняться русской кухней

Минпромторг собирается разработать стандарт о русской кухне

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) решило всерьез заняться продвижением русской кухни. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов рассказал журналистам, что правительство видит огромный потенциал в развитии национальной кухни. Он заявил, что в Минпромторге создают рабочую группу по популяризации русских блюд. Помимо этого она собирается разработать стандарты, которым должны отвечать рестораны русской кухни.

Чекушов отметил, что несмотря на то что русская кухня — это неотъемлемая часть культурного наследия, подробного описания этого термина на государственном уровне все еще нет. Именно это чиновники и хотят исправить.

«Мы видим огромный потенциал в развитии русской кухни и общественного питания как важного сектора экономики», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что общественник Владимир Зыков попросил Росстандарт создать ГОСТ на куличи. Он заявил, что куличи с дубайским шоколадом и сырной начинкой пугают россиян и все меньше напоминают традиционное пасхальное угощение из сдобного теста.